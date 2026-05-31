O jogo entre as equipas de sub-23 do Santa Clara e do Gil Vicente relativo à segunda mão da final da Taça Revelação voltou a ser adiado devido ao cancelamento do voo da equipa de Barcelos, revelaram este domingo os dois emblemas.

Numa publicação nas redes sociais, o Santa Clara informa que o «jogo da segunda mão da final da Taça Revelação foi novamente adiado» para «data e hora a definir», enquanto o Gil Vicente acrescenta que o «voo que ia transportar a equipa sub-23 para São Miguel (Açores) foi novamente cancelado».

O jogo, que originalmente estava previsto acontecer este domingo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, já tinha sido remarcado para segunda-feira, tendo sido agora novamente adiado para data a designar.

O intenso nevoeiro em Ponta Delgada tem motivado o cancelamento de dezenas de voos ao longo do fim de semana no aeroporto João Paulo II.

Recordamos que o Gil Vicente está em vantagem na final da Taça Revelação, face ao triunfo na receção ao Santa Clara (2-1), na terça-feira passada, na primeira mão.

A partida entre açorianos e gilistas vai definir o sucessor do Benfica no palmarés da competição de sub-23.