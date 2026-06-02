Taça Revelação
Há 1h e 34min
Taça Revelação: segundo duelo entre Santa Clara e Gil Vicente tem nova data
Equipa de Barcelos não conseguiu viajar no fim de semana devido ao intenso nevoeiro em Ponta Delgada
Equipa de Barcelos não conseguiu viajar no fim de semana devido ao intenso nevoeiro em Ponta Delgada
O segundo jogo da final da Taça Revelação entre o Santa Clara e o Gil Vicente está marcado para as 19h00 desta quarta-feira, já depois de ter sido adiado, por duas vezes, devido ao intenso nevoeiro em Ponta Delgada que ditou o cancelamento de dezenas de voos para o Aeroporto João Paulo II.
A equipa de sub-23 do Gil Vicente venceu, há uma semana, o jogo da primeira mão, por 2-1, e deveria ter jogada a segunda mão, no Estádio São Miguel, no passado domingo, mas depois viu os voos para Ponta Delgada sucessivamente cancelados e só agora é que conseguiu viajar para os Açores.
A nova data foi confirmada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.
O vencedor desta eliminatória sucede ao Estoril como vencedor da Taça Revelação.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS