O segundo jogo da final da Taça Revelação entre o Santa Clara e o Gil Vicente está marcado para as 19h00 desta quarta-feira, já depois de ter sido adiado, por duas vezes, devido ao intenso nevoeiro em Ponta Delgada que ditou o cancelamento de dezenas de voos para o Aeroporto João Paulo II.

A equipa de sub-23 do Gil Vicente venceu, há uma semana, o jogo da primeira mão, por 2-1, e deveria ter jogada a segunda mão, no Estádio São Miguel, no passado domingo, mas depois viu os voos para Ponta Delgada sucessivamente cancelados e só agora é que conseguiu viajar para os Açores.

A nova data foi confirmada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.

O vencedor desta eliminatória sucede ao Estoril como vencedor da Taça Revelação.