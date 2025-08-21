Depois dos graves confrontos entre adeptos no jogo entre o Independiente e a Universidad de Chile, que acabou cancelado pela CONMEBOL, mais de 300 adeptos do clube chileno foram detidos pela polícia argentina nas ruas de Buenos Aires.

Num vídeo divulgado pelo canal de televisão TyC Sports é possível ver a longa lista de detidos no chão e encostados nas paredes das ruas.

De recordar, o jogo a contar para a Taça Sul-Americana foi cancelado aos 62 minutos devido aos confrontos entre adeptos do Independiente e da Universidad de Chile que vitimou três pessoas e causou centenas de feridos.