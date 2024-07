O Cuiába, orientado por Petit, empatou, na madrugada desta sexta-feira, a um golo na visita aos chilenos do Palestino. Na primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Taça Sul-Americana, o conjunto brasileiro contou com os médios Lucas Mineiro – ex-Sp. Braga e Gil Vicente – e Filipe Augusto – ex-Benfica e Rio Ave – entre os titulares.

Apesar do domínio ofensivo dos forasteiros no arranque do encontro, um erro defensivo escancarou os caminhos do golo a Nicolás Linares, que capitalizou uma bola solitária à boca da baliza. Estavam decorridos 33 minutos.

Este golo desfez a tranquilidade dos comandados de Petit, que, ao intervalo, trocou Pitta e Railan por Matheus Alexandre e Deyverson, ex-Benfica B e B SAD. E foi do pé deste avançado que surgiu o empate.

Aos 61m, e após uma saída errática do guardião da casa, Deyverson encheu o pé, quase no meio-campo, para alívio de Petit.

Numa fase em que se esperava que o Cuiabá procurasse o triunfo, o conjunto brasileiro não foi mais capaz de visar a baliza de Rigamonti. Aliás, os visitantes estiveram na iminência de sucumbirem à derrota.

Aos 90+8m, o Palestino beneficiou de um penálti. Todavia, Joe Abrigo permitiu a defesa de Walter. Aquando da recarga, o apito do árbitro soou pela última vez, o que anulou o golo dos chilenos.

Em segundos muito confusos, o guarda-redes do Cuiabá ficou estático, de braços no ar, sem saber se deveria festejar. Quanto aos anfitriões, a desilusão gelou o estádio e eventuais protestos.

De acordo com o Cuiabá, o árbitro avisou os jogadores de que terminaria o encontro após a cobrança do penálti. E assim foi.

A segunda mão está agendada a noite de quinta-feira (23h), no Brasil. O vencedor desta eliminatória jogará ante os colombianos do Independiente Medellín.