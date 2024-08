Esta quinta-feira, o Cruzeiro eliminou o Boca Juniors nos oitavos de final da Taça Sul Americana, no desempate por grandes penalidades. No entanto, o principal destaque foi a expulsão do ex-V. Setúbal Luis Advíncula aos 10 segundos do encontro.

O jogo mal tinha começado e o lateral do Boca Juniors fez uma falta perigosa no tornozelo de Lucas Romero.

O árbitro não perdoou e mostrou imediatamente a cartolina encarnada a Luis Advíncula.

Depois da derrota na primeira mão, por 1-0, o Cruzeiro conseguiu empatar a eliminatória em casa e levar a decisão para a lotaria dos penáltis. Miguel Merentiel falhou a quinta tentativa e o clube brasileiro garantiu a passagem para os «quartos», onde vai encontrar o Libertad.