O Racing (Argentina) derrotou o Cruzeiro (Brasil) por 3-1, na final da Taça Sul-Americana e um dos momentos do encontro aconteceu durante os festejos dos adeptos argentinos.

A final da competição realizou-se no «General Pablo Rojas», um estádio no Paraguai, que aguentou como conseguiu com os saltos dos adeptos. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra a bancada a tremer, num cenário verdadeiramente inacreditável.

Veja aqui as imagens impressionantes na bancada: