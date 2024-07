O Bragantino de Pedro Caixinha venceu o Barcelona SC por 3-2 e garantiu a passagem aos oitavos-de-final da Taça Sul-Americana.

No Estádio Nabi Abi Chedid, a equipa do técnico português sabia que apenas a vitória interessava para seguir em frente na competição e aos sete minutos sofreu o primeiro golpe. Adonis Preciado colocou a bola no fundo da baliza e deu vantagem ao adversário.

Só que aos 22 minutos foi a vez de Thiago Borbas fazer o gosto à cabeça e responder da melhor forma à assistência de Vitinnho. Numa primeira parte com eficácia máxima de parte a parte, o terceiro remate enquadrado com ambas as balizas voltou a dar golo, desta vez por intermédio de Brian Oyola e o consequente 2-1 para o Barcelona SC.

A jogar em casa e embalados pela força dos adeptos, os jogadores do Bragantino vieram dos balneários com vontade de fazer estragos e logo aos 46 minutos, Lincoln (ex-Santa Clara) voltou a colocar tudo empatado. No entanto, ao contrário do que tinha acontecido no primeiro tempo, a equipa do Equador não criou lances de perigo e acabou por pagar cara essa escassez de oportunidades.

Em cima do minuto 90, Jhon Jhon surgiu sozinho na cara do guarda-redes e com frieza assinou o 3-2 final. Nos «oitavos», os comandados de Pedro Caixinha vão medir forças com o Corinthians.

Veja aqui os golos que deram a passagem do Bragantino aos «oitavos»: