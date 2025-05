O Cruzeiro de Leonardo Jardim foi eliminado da Taça Sul-Americana, ao empatar na visita ao Mushuc Runa, do Equador (1-1). Na madrugada desta quinta-feira, os comandados do português atingiram o primeiro ponto ao cabo de quatro rondas.

Depois de o extremo Orejuela lançar os anfitriões para a vantagem, aos 55 minutos, o avançado Lautaro Díaz restabeleceu a igualdade aos 62 minutos. Todavia, insuficiente para o Cruzeiro operar a reviravolta.

A nove pontos do líder Mushuc Runa e a oito do Palestino (2.º), o emblema brasileiro vai disputar a 5.ª e 6.ª ronda apenas para cumprir calendário. Segue-se a receção ao Palestino, na madrugada de quinta-feira (1h30).

Faísca goleia Vasco

O avançado Nuno Moreira – ex-Casa Pia – foi suplente utilizado na derrota do Vasco da Gama na visita ao Puerto Cabello (4-1), emblema venezuelano comandado por Vasco Faísca, português de 44 anos.

Esta madrugada, os anfitriões contaram com o avançado Miguel Tavares (ex-Vizela) no banco, ainda que não tenha somado qualquer minuto. Na baliza do Vasco da Gama esteve Léo Jardim, enquanto o central João Victor (ex-Benfica) e Coutinho também foram titulares. Todavia, foi uma exibição muito negativa para os brasileiros.

O ponta de lança Paredes converteu um penálti e adiantou o Cabello aos 29 minutos. Na reação, aos 39m, João Victor restabeleceu a igualdade. Ainda assim, aos 50m, o ala Padrón aplicou o 2-1.

Seguiu-se o descalabro. Entre trocas, o ala Guerrero fez o 3-1, aos 61m, enquanto Paredes bisou e confirmou a goleada, aos 66m.

Assim, o Vasco da Gama caiu para o 2.º lugar do Grupo G, posto de «16-avos». Os brasileiros levam cinco pontos, um de vantagem sobre Puerto Cabello e Melgar, e três de atraso para o Lanús (1.º). Segue-se a receção ao líder do grupo, na madrugada de quarta-feira (1h30).

Quanto ao Puerto Cabello de Vasco Faísca, há receção ao Melgar à mesma hora, na 5.ª e penúltima jornada da fase de grupos.

Outros resultados.

Once Caldas 1-0 U. Española

Grau 0-0 Grémio