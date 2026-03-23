O jogo entre FC Porto e Sporting, a contar para a segunda mão das «meias» da Taça de Portugal, está agendado para 22 de abril (20h45).

De acordo com informação avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o jogo que decide o primeiro finalista realiza-se um dia antes do Torreense-Fafe, igualmente à mesma hora. Recorde-se que os leões partem com uma vantagem de 1-0 para o jogo da segunda mão, enquanto que no outro lado da grelha, o empate a um golo deixa tudo em aberto na eliminatória.

No caso do Sporting, o jogo decorre três dias depois do dérbi frente ao Benfica (18h), para a 30.ª jornada da Liga, enquanto que para os azuis e brancos acontece também três dias depois da receção ao Tondela (30.ª jornada) para a Liga e antes da deslocação ao reduto do Estrela da Amadora (31.ª jornada).