O momento do Benfica não é o mais favorável e o empate frente ao Casa Pia teve de tudo um pouco, até mesmo uma «bicada» do Atlético CP, adversário das águias na próxima eliminatória da Taça de Portugal.

Através das redes sociais, o clube da Liga 3 partilhou o resultado do Benfica para a 11.ª jornada da Liga e a seguinte mensagem: «Não dá para antecipar o nosso jogo?». Ora, os comentários não se fizeram esperar e os adeptos encarnados não acharam lá muita piada a este momento.

Recorde-se que as duas equipas medem forças a 21 de novembro, precisamente no primeiro jogo após nova paragem para os compromissos internacionais, no Estádio do Restelo.