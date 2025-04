Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a vitória sobre o Tirsense (4-0), na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[Bolas paradas foram decisivas, mas esteve muito interventivo] Há que valorizar o nosso percurso nesta competição, foi muito bom. Marcámos mais de 20 golos, chegámos com mérito ao Jamor, que era um dos objetivos da época.

O 5-0 dava algum conforto, tentámos jogar de início com dois pontas de lança, com uma dinâmica diferente e a equipa foi crescendo no jogo. Uma primeira parte morna e uma segunda parte com a dinâmica pretendida. Corrigimos posicionamentos ao intervalo e o resultado surge com naturalidade. Uma palavra para o Tirsense, fez um percurso muito bom, tentou ao máximo atrasar o resultado, tivemos várias oportunidades, marcámos quatro e é um resultado justo.

Queria que a dinâmica fosse em crescendo, tentar ajudar os jogadores para termos uma dinâmica concreta. Daí estar mais interventivo no jogo.»

«[Manteve Florentino e António Silva no onze porquê?] São muitas alterações, queríamos ter gente sénior dentro de campo, o António é capitão e quando olhámos para a equipa que jogou no último jogo... temos muitas alterações, mas não é muito diferente da que jogou com o Santa Clara. Era importante ter gente que conhecesse a nossa forma de jogar e um sinal de respeito pelo Tirsense.

Começámos com cinco jogadores da formação, estreámos o João Veloso, que fez uma exibição muito positiva, o outro Félix e demos oportunidade ao André Gomes, o terceiro guarda-redes, que tem feito um trabalho fantástico e merecia esta participação.»

«[O que significa estar na final da Taça?] Significa muito. Era um objetivo pessoal, mas o objetivo do clube é muito maior do que isso. Agora, em 3/4 dias temos de preparar da melhor maneira o jogo com o AVS.»

«[O que espera da final?] Espero preparar o jogo com o AVS da melhor maneira.»