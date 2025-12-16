José Mourinho garante que vai fazer algumas alterações no onze do Benfica, face ao que alinhou no último domingo diante do Moreirense e confirmou a ausência de Leandro Barreiro para o jogo com o Farense:

Mudanças no onze para a visita ao Farense?

«Vou mudar alguma coisa, nem muito nem pouco. Faremos três ou quatro alterações relativamente ao último jogo. Vou mudar porque cada vez mais confio em toda a gente. Não é que vou mudar porque o jogador A, B ou C precisa de descansar ou está em dificuldade. O jogador que está em dificuldade é o Barreiro e nem sequer está na lista de convocados. A partir daí, alguma mudança que possa fazer não parte pela fadiga ou acumulação de minutos. Parte da minha confiança crescente de gente que tem tido poucas oportunidades comigo. Os nossos treinos não parecem treinos, parecem jogos e isso deixa-me muito satisfeito.»