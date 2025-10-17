José Mourinho, treinador do Benfica, assumiu que esteve sempre tranquilo no banco, mas criticou, em conferência de imprensa, a exibição dos encarnados diante do Desp. Chaves:

«Eu acho que é uma vitória justa e tranquila mas eu esperava um bocadinho mais em campo. Uma equipa que não tinha jogadores sobrecarregados de minutos, os jogadores que jogaram de início foram os jogadores ou que não foram às seleções, ou que jogaram pouco tempo nas seleções ou que fizeram o último jogo nas seleções no domingo passado. Fiz uma equipa que eu esperava que interpretasse o jogo do ponto de vista posicional, como eu queria, mas também do ponto de vista da intensidade e isso não aconteceu, sobretudo na primeira parte. Posicionalmente sim, grande controlo do jogo com exceção de cinco, sete minutos em que o Desp. Chaves teve alguma alguma situação ali de perigo, principalmente a bola parada. Mas controlámos o jogo a um ritmo baixo, a circulação de bola segura, mas lenta, sem grande objetividade, a primeira coisa que o jogador que recebia a bola fazia não era olhar em frente, era olhar para o lado, olhar para trás.

Estive sempre tranquilo com o controlo, mas não gostei. Na segunda parte fomos diferentes, apesar de só termos feito o golo já perto do final, mas fomos diferentes, fomos mais objetivos.»