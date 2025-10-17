Questionado pela forma como falou (bem) do Desportivo de Chaves na antevisão, José Mourinho voltou a elogiar a equipa flaviense. O treinador do Benfica destacou o «potencial» dos transmontanos, mas garantiu que os encarnados tiveram o jogo «sempre controlado».

«O Filipe [Martins] é bom treinador, as equipas dele são sempre muito bem organizadas. Nestas últimas semanas de jogos de seleções, seleções melhores contra seleções com menos potencial, todas aquelas que jogaram com linhas de cinco e de quatro à frente criaram imensas dificuldades às equipas de maior potencial e eles fizeram o mesmo, com algo muito positivo, boa saída de bola, boas combinações, bom posicionamento, saber a saída da pressão.

O Desp. Chaves é uma boa equipa. O Desp. Chaves é verdadeiramente uma boa equipa eu disse aos jogadores e repito-vos a vós, agora depois do jogo. Se estivesse na Liga... temos muitos jogos na Liga parecidos com isto, porque o potencial é muito semelhante. Portanto, nós respeitámos e, porque respeitámos, ganhámos. E ganhámos com tranquilidade.

Depois de ter tido dois dias para treinar, esperava um bocadinho mais, esperava que depois de fazer o primeiro golo a equipa fosse capaz, na primeira parte, de acabar com o jogo. E a equipa mentalmente repousou. Repousou cedo demais. Na segunda parte, obriguei-os a ter outro tipo de atitude. Fui feliz na minha mensagem ao intervalo a segunda parte é uma segunda parte que não tem muita história. Normalmente com 1-0 está-se no banco um bocadinho com o coração nas mãos, eu nunca estive, porque o jogo foi sempre controlado.»