«Quem viu o jogo viu que nos batemos olhos nos olhos com o Benfica»
Rui Costa, avançado do Farense, acredita que a equipa deixou uma boa imagem
Rui Costa, avançado do Farense, acredita que a equipa deixou uma boa imagem
Rui Costa, avançado do Farense, em declarações na flash interview à RTP Noticias após a derrota [2-0] com o Benfica, a contar para os «oitavos» da Taça de Portugal.
Farense bateu-se bem com o Benfica
«Quem viu o jogo viu que nos batemos olhos nos olhos com o Benfica. Infelizmente, eles fizeram dois golos, se calhar de erros nossos, mas conseguiram aproveitar e ganhar. Foram justos vencedores.»
Não houve diferença de ritmo
«Claro, que o Benfica é um dos três grandes em Portugal. Agora, eu acho que nós conseguimos jogar se calhar aquilo que o Benfica nos deixou, mas acho que fizemos o nosso jogo. Não houve diferença de ritmo porque conseguimos bater-nos bem apesar de estarmos na II Liga.»
Focar agora na II Liga
«Agora é focar especialmente no campeonato, que é isso que nos interessa, e tentar a subida à Liga, que é para isso que trabalhamos todos os dias.»