Daniel Banjaqui estreou-se, esta quarta-feira, pela equipa principal do Benfica e revelou estar orgulhoso por um «sonho cumprido».

Através das redes sociais, o campeão do mundo de sub-17 por Portugal partilhou algumas fotografias do encontro e deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que o ajudaram na sua caminhada, até agora. Nos comentários, o mais notado acabou por ser o de Geovany Quenda, que chegou a jogar com Banjaqui nos escalões de formação das águias.

«Um sonho cumprido. Estrear-me pela equipa A do clube que me formou é um orgulho tremendo. Foram anos de trabalho, sacrifício e aprendizagem, sempre com este objetivo em mente. Obrigado a todos os treinadores, colegas, staff, família e amigos que fizeram parte deste caminho e que nunca deixaram de acreditar» pode ler-se.

