O Benfica sofreu a bom sofrer para seguir em frente na Taça de Portugal e só conseguiu o apuramento nos penáltis. O golo do Caldas foi apontado por um jogador de 20 anos que só veste a camisola do clube desde os oito e que nunca conheceu outra. Foi razão para José Valas, treinador do clube da Liga 3 falar sobre a realidade do Caldas.

«Temos mais de 400 miúdos a treinar e não temos as melhores condições. Estamos a trabalhar com a autarquia para melhorar essas condições e acreditamos que no futuro vamos conseguir. Mas falando do Gonças [Gonçalo Barreiras], é um miúdo ainda fez jogos como júnior na equipa principal, por causa da pandemia. Na época passada entendemos que devia jogar na equipa B, fez muitos golos e foi o melhor marcador de uma equipa que subiu de divisão. Mas posso falar também do Miguel Rebelo, do [Rafael] Roque, do Catarino, ou do André Simões. E de outros que jogaram sempre no Caldas. Nos não somos um clube profissional, temos apenas três jogadores profissionais, e grandes profissionais. Mas o nosso scouting é muito à base do “onde é que moras?” Vens treinar e depois dá para voltares para a casa?”. Porque temos treinos às 19h e tem de ser assim.»