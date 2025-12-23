Poucas horas após ter emitido um comunicado, em que contestava a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em alterar o jogo frente ao Sp. Braga para a Taça, o Caldas recorreu às redes sociais para reforçar o sentimento de «tristeza, revolta e incompreensão» e ameaçou mesmo não marcar presença no encontro desta quarta-feira.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, em que os porta-vozes são André Simões, o técnico José Vala e o grupo de capitães do clube, o clube fala num «duro golpe», pelo facto de ter ficado a saber, apenas 24 horas antes do início do jogo, que este não se iria realizar no Campo da Mata.

«O jogo de hoje não é apenas um jogo de futebol. É um momento único, é fazermos a festa de manhã à noite, com um sorriso no rosto por representarmos o clube do nosso coração na prova rainha do futebol português. Tirarem-nos o Campo da Mata, a menos de 24h do jogo, é um duro golpe. Estão a tirar-nos a alma», pode ler-se.

Leia aqui a publicação do Caldas na íntegra: