Assim que Miguel Nogueira apitou para o fim do Clássico, apesar do empate (0-0) que ditou a eliminação do FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal, o Estádio do Dragão manifestou apoio à equipa portista.

Após a igualdade a zero com o Sporting, as bancadas cantaram em uníssono «Eu quero o FC Porto campeão», numa demonstração de que a conquista da Liga é a prioridade para os adeptos. Enquanto isso, a equipa portista deu a habitual volta pelo relvado, recolhendo aplausos e dirigindo agradecimentos.

Já na conferência de imprensa, Francesco Farioli assumiu que, após esse momento, disse aos jogadores para «estarem orgulhosos da prestação» que tiveram.

O FC Porto, líder do campeonato nacional a quatro jornadas do fim, volta a entrar em campo já no próximo domingo, na Reboleira, com o Estrela da Amadora (18h00), na 30.ª jornada da Liga.