O árbitro David Silva foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para apitar a visita do Benfica ao Desportivo de Chaves, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O juiz da AF Porto vai ter Carlos Campos e Nelson Cunha como assistentes, enquanto Carlos Teixeira assumirá funções de quarto árbitro.

O VAR, diga-se, só é introduzido na Taça de Portugal a partir da 5.ª eliminatória.

O Desp. Chaves-Benfica está marcado para as 19h30 da próxima sexta-feira.