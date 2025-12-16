Silas, treinador do Farense, em declarações na conferência de imprensa de antevisão aos «oitavos» da Taça de Portugal, frente ao Benfica, desta quarta-feira [20h45]. O técnico da formação da II Liga deixou elogios a José Mourinho, mas afirma que a equipa quer «competir».

Farense quer fazer uma «surpresa»

«As expectativas são sempre boas. Sabemos do grau de exigência do desafio. Mas estamos a jogar em casa, conhecemos bem o nosso estádio e temos a ambição de criar alguma surpresa. Até porque nesta competição há sempre muitas surpresas.»

Benfica encontrou a «chave» na pressão

«As equipas que jogaram contra eles nos últimos jogos não conseguiram bater essa pressão. No princípio [da época], o Benfica não pressionava assim, no princípio do ‘mister’ Mourinho, o Benfica também não pressionava assim, mas agora ultimamente encontraram, na minha opinião, a chave para pressionar a maior parte dos adversários. Nós vamos tentar ser a primeira equipa a tentar bater essa pressão.»

Não há ninguém como Mourinho

«Não há ninguém que se compare ao ‘mister’ Mourinho a nível de títulos. É um treinador que eu admiro muito e respeito muito desde o primeiro momento que o conheci, mas dentro de campo o que nós queremos é competir.»

Bodycam? O importante é o VAR

«Não sei se a ‘bodycam’ terá micro ou não, poderemos ouvir alguma situação dos jogadores, mas essa não é a câmara mais importante. A câmara mais importante são as do VAR [videoárbitro] e depois as decisões do VAR. Essas são as mais importantes.»