Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a passagem à final da Taça de Portugal:



«O importante foi conseguido. Antes de mais, quero dar os parabéns ao Académico de Viseu pela réplica que deu nos jogos, mas penso que fomos justos vencedores dentro de um jogo que não é fácil de preparar como imaginam. Vir de um ambiente de um jogo mediático como o que tivemos e jogar contra uma equipa da II Liga e mudando alguns jogadores.»



«São jogos difíceis de preparar, sobretudo no plano emocional. Fui jogador e sei qual é o sentimento dos jogadores. A ligação entre jogadores, sectores e automatismo dos últimos jogos perdem-se um bocadinho. Não entrámos bem quer no início da primeira parte, quer no início da segunda. Melhorámos com o passar dos minutos, criámos ocasiões e chegámos aos golos que nos permitem estar na final em maio.»