Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio do Dragão, após a vitória frente ao Santa Clara (1-0) que deu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal:



«Na primeira parte tivemos a mesma qualidade que no jogo anterior. Fizemos um golo e tivemos três ocasiões claras para aumentar a vantagem. Após o intervalo, o relvado ficou impraticável. Chegámos ao último terço, tivemos duas oportunidades pelo Pepe e pelo Telles e podíamos ter feito golo. Estou a fazer um esforço, mas sinceramente não me lembro de nenhum remate enquadrado do Santa Clara.



Se o relvado estivesse na mesmas condições da primeira parte, iríamos aumentar o número de golos. Os jogadores sentiram muita dificuldade num relvado impraticável.»



[Queixas do Santa Clara em relação à arbitragem]: «Estive lá dentro e nem tive oportunidade de rever. Há uma situação do Otávio na área aos 90 minutos, não sei se também falaram disso. Não podemos reduzir o que fizemos na primeira parte a um lance ou outro. Lances polémicos existem em todos os jogos. Foi uma vitória justíssima depois de uma grande primeira parte do FC Porto frente a um Santa Clara inexistente ofensivamente.



[Considera que o jogo deveria ter sido interrompido devido ao estado do relvado]:



«Se o relvado estivesse como estava na segunda parte, era preferível adiar. Em relação ao Uribe, ele sente-se confortável a jogar no corredor central e está bem assim como o Otávio. O Danilo e Sérgio Oliveira entraram bem e o Loum já fez a posição [seis]. Estão a dar uma boa resposta e é importante valorizar todos os jogadores do plantel.»



[Temeu perder algum jogador por lesão]:



«Este tipo de relvado é mais propício. Não há aderência, há muita água, há muito esforço para se conseguir jogar. Começa-se a jogar de forma mais direta, é normal. Já joguei em relvados do género e não era por isso que tinha receio de me lesionar. É mais difícil de jogar, obviamente. Era mais bater na frente e meter longe da nossa área e o Santa Clara igual. Era impossível ligar o jogo ou ter uma dinâmica interessante.»