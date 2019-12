O Dragão registou, de longe, a pior casa da época: 10 661 espetadores. O frio, a chuva, a data e a hora do jogo não contribuíram para que o recinto portista tivesse mais gente.



No final da conferência de imprensa, Conceição deixou uma ideia para quem fez questão de enfrentar a tempestade «Elsa».



«Agradeço aos adeptos que estiveram presentes. A uma quinta-feira à noite, com esta intempérie era muito difícil sair de casa. Os adeptos que vieram são verdadeiramente corajosos e apaixonados pelo clube. Hoje fui mais efusivo no meu aplauso ao público. Estes adeptos merecem estar presentes no Jamor se lá chegarmos. Deviam apresentar o bilhete deste jogo à Direção e receberem um bilhete para a final. É louvar», disse o técnico portista.