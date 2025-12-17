Francesco Farioli revela que, enquanto treinador, gosta de olhar para os próximos quatro ou cinco jogos do FC Porto e não apenas para o seguinte, como forma de precaver desgaste ou fadiga dos jogadores. O técnico fala sobre os lesionados e não descarta «atacar» o mercado de janeiro para reforçar as posições em que sente que é necessário dar «um passo em frente»:

Importância do mercado de inverno

«É incrível ter os jogadores prontos para jogar e isso tem a ver com o profissionalismo deles e o trabalho de todo o staff. Tivemos a lesão do Luuk de Jong e do Nehuén, devido a contactos. A lesão do Gabri Veiga também foi devido a um contacto e não há muito tempo para recuperar. Estamos a trabalhar para perceber, de acordo com as nossas possibilidades, o que podemos fazer. Temos a ambição de conseguir uma equipa mais forte nas posições onde sentimos que temos de dar um passo em frente. Para mim é algo que não nos devemos esquecer, quem quer vir para o FC Porto tem de vir com a mentalidade certa, com a vontade de ajudar, meter os interesses do clube acima dos pessoais e depois sim, olhar para as qualidades e características para competir até ao fim.»

Substituições pensadas antes dos jogos?

«Todos nós temos um mundo ideal e uma das minhas responsabilidades é ter uma visão que vai além do próximo jogo. Gosto de precaver os próximos quatro ou cinco jogos e o que pode acontecer a nível mental e físico durante os mesmos. Gosto de ter jogadores frescos nas pernas e na cabeça. Para mim isso é essencial. É preciso ter um grupo de jogadores que aceitem as minhas decisões e que me deixam confortável para olhar mais além. O que tem acontecido é quase sempre o plano D, por causa de uma lesão, uma suspensão ou outros fatores que influenciam isso. É bom ter mais do que um plano, mas o importante é olhar para o jogo de amanhã e o que se segue. Para ganhar jogos de futebol a este nível é preciso ter muita atenção aos detalhes e temos de ser criteriosos com cada decisão.»