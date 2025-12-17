Francesco Farioli aborda a forma como o Famalicão irá abordar a eliminatória da Taça de Portugal e as diferenças para os dois primeiros embates com os famalicenses (Liga e jogo particular). O encontro está marcado para esta quinta-feira, a partir das 20h45, no Estádio do Dragão:

Abordagem do Famalicão ao encontro?

«Imagino que para o adversário seja um objetivo chegar ao Jamor e vencer a Taça de Portugal. É uma equipa que admiro, pela forma como são organizados taticamente, graças ao trabalho do treinador. Sei o que querem fazer e vai depender da abordagem deles ao jogo, como vêm jogar ao Estádio do Dragão. Se vão pressionar alto ou se voltam a jogar uns metros mais atrás. Cabe-nos encontrar soluções e estar conectados ao jogo, quer nos 90 minutos ou até mais ainda, se necessário.»

Diferenças entre jogo da Liga e da Taça

«A questão é sobre o jogo da Liga, mas nós também jogamos contra eles no verão. Foi um dos nossos últimos particulares e, por isso, conhecemo-nos mutuamente. Há que ter isso em conta. Vai ser um jogo de mata-mata, tem um sabor diferente. Espero que sejam mais agressivos do que foram em Famalicão para a Liga. É uma equipa que tem uma grande percentagem de recuperações de bola no meio-campo adversário. Acredito que vai ser um jogo aberto entre duas equipas que querem seguir em frente.»

Possível jogo entre FC Porto e Benfica nos «quartos»?

«A nossa motivação é passar à próxima fase. Ora, se queremos passar à próxima fase e vencer uma Taça temos de ganhar os jogos que temos até lá. Certamente vamos jogar contra as melhores equipas em prova até à final e o jogo de amanhã é o mais competitivo até agora. O Famalicão merece a nossa atenção e a melhor atitude dos jogadores.»