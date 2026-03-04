André Villas-Boas garante que o FC Porto vai apresentar queixa a Luís Suárez e espera ver o jogador ser punido com quatro jogos de suspensão, por realizar um gesto de «roubo», à semelhança do que aconteceu com o presidente dos azuis e brancos, quando era treinador na China:

«Enquanto treinador na China, levei quatro jogos de suspensão por fazer um gesto igual ao do Suárez. O presidente do Sporting já chamou ladrão ao presidente da Federação, ao João Capela e ao Nuno Almeida. O Suárez chamou ladrão, com gestos, de forma clara e para todas as televisões ao árbitro Cláudio Pereira. Quero saber se o Suárez também vai levar quatro jogos de suspensão, ou se o campeonato português pode ser comparado ao chinês. Espero é que, tal como esperava que o presidente do Sporting tivesse sido castigado, num Conselho de Disciplina que decidiu arquivar uma acusação muito grave relativamente aos órgãos de arbitragem e ao presidente da Federação, se o Suárez vai ser castigado. Contamos apresentar uma queixa pelo gesto do Luís Suárez.»

(em atualização)