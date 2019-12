Nené foi substituído aos 25 minutos da partida após ter sido atingido na cabeça por Zé Luís. O médio dos insulares acabou por deixar o relvado de maca e foi transportado para o hospital S. João, no Porto.



«O Nené foi transportado para o hospital. Ao intervalo do jogo ainda estava bastante combalido», disse João Henriques, na sala de imprensa do Dragão.



Nené está neste momento em observação no hospital.



Recorde o lance entre Zé Luís e o jogador do Santa Clara: