Luís Tralhão, treinador do Torreense, em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal contra o Sporting, agendada para as 17h15 deste domingo, no Jamor. O técnico deixa elogios aos leões, nomeadamente ao jogo interior da equipa de Rui Borges. Tralhão também explica que a equipa tem de defender bem e ser calma com bola na final.

Jogadores com a febre da Taça

«Tivemos um jogo há tão pouco tempo e isso não nos permite pensar muito neste dia. Eu próprio pensei mais neste dia quando nos apurámos nas meias-finais. Mas não deixa de ser um jogo como os outros, temos de o preparar da mesma forma. Como lhes disse, não preparámos o jogo em dois dias. Trabalham comigo há cinco meses para chegar a estes jogos e estarem prontos a jogar. As coisas não se preparam de um dia para o outro.»

Anular pontos fortes do Sporting

«O Sporting é uma equipa fortíssima. Olhando com mais detalhe, percebe-se que não tem muitos pontos fracos. Isso nota-se pela excelente época que fizeram. Temos noção de que o Sporting terá o domínio de jogo. Temos de defender bem, esperar pelo momento certo para tentar recuperar a bola, fechar os espaços interiores – eles são fortíssimos nisso, com jogadores internacionais nessas zonas –, têm na ala direita um dos melhores extremos e mais desequilibradores do campeonato que é o Catamo. Têm um lateral-esquerdo com uma projeção brutal e que tem dado nas vistas. É uma equipa muito completa. De acordo com as forças do adversário, vamos tentar encaixar as nossas virtudes. Na II Liga temos maior domínio do jogo em boa parte dos jogos e isso vai ser um desafio. Somos uma equipa bastante pressionante na II Liga e adorava dizê-lo que vamos ser amanhã, mas, se o Sporting não deixar, vamos ter de saber sofrer, esperar, fechar espaços e, quando tivermos espaço, feri-los.

Frescura para correr atrás da bola e atenção a Suarez

«O desgaste neste tipo de jogos é mais emocional. Se não tivermos a bola muito tempo, os jogadores têm de pensar muito o jogo e acabam por ficar frustrados. Depois, há a parte física. Está previsto calor na hora do jogo. Já joguei neste estádio e tem uma dimensão enorme, também é um fator importante.»

«O Suárez vai ter uma atenção especial como os outros. Não vai haver um estudo detalhado sobre o Suárez.»

Orgulho na equipa e no clube

«O que mais me orgulha no grupo é o caráter deles e a força em acreditarem que são capazes de fazer coisas extraordinárias. Não teria este sucesso se não tivesse as pessoas que tenho à volta. Temos muitas nacionalidades e orgulha-me conseguir agregá-los num objetivo comum. Relativamente ao clube, fazer parte da memória coletiva que estamos a criar faz-me sentir super orgulhoso. Não sou de Torres Vedras, mas estou há dois anos no clube e senti no ano passado o carinho que tiveram com os sub-23 por termos ganho a Liga Revelação. Este ano tem sido fantástico ver a cidade a mobilizar-se, sentir que somos abordados, eles são autênticos heróis, ver os cartazes no final do jogo para lhes dar a camisola… O que me leva a trabalhar no futebol é este lado emotivo, do prazer. O que nos faz estar aqui hoje e pensar que amanhã podemos fazer algo bonito, é ver o entusiamo na cara das pessoas. Eles, neste momento, são heróis em Torres Vedras.»

Avaliar riscos e benefícios da estratégia e calma com bola

«Um dos pontos determinantes vai ser quando tivermos a bola. Se a perdermos rapidamente, vamos estar sistematicamente a defender e isso provoca cansaço físico e mental. Se o Sporting sentir que nós só jogamos um jogo mais curto, vão pressionar bastante. Se sentirem que só jogamos longo, vão tirar a profundidade. Tem de haver um equilíbrio e, sempre que tivermos oportunidade, jogar mais rápido.»

Sentimento ao encarar o troféu da Taça

«Quando olho para a Taça penso que há muito trabalho a fazer amanhã. O Sporting é um adversário como outro qualquer. Se forem melhores do que nós, são melhores do que nós. Se formos melhores do que eles, ganhamos e levamos a Taça connosco.»