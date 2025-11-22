Renato Sousa, treinador interino do Marinhense, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [3-0] com o Sporting a contar para a Taça de Portugal.

Foi uma estreia feliz

«Foi atípico, mas foi uma ótima sensação. Também acompanhado de um grupo e jogadores extraordinário que também nos facilitou sempre o processo. Uma estreia feliz da qual estou muito orgulhoso. Obviamente é sempre especial jogar aqui.»

Jogadores fizeram um «grandíssimo trabalho»

«Tínhamos trabalhado muito à base da organização defensiva. Os jogos ditou isso mesmo. Sabiamos a diferença das duas equipas. Estivemos organizados durante os 90 minutos e tivemos um espírito de sacrifício muito grande que conseguiu manter essa organização. O resultado acho que se ajusta. Fizemos um grandíssimo trabalho e os nossos jogadores estão de parabéns. Os adeptos são especiais, agradecer também eles o facto de terem vindo e terem apoiado do início ao fim.»

Boa sorte à equipa técnica que assumir

«Assumi o grupo de fora interina. Para a equipa técnica que vier agora desejo toda a sorte. Quanto à experiência que tivemos é agradecer aos jogadores»