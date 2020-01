O treinador do Varzim atribuiu o favoritismo ao FC Porto para o jogo dos «quartos» da Taça de Portugal, mas acredita que a sua equipa «pode surpreender».



«Se conseguirmos limitar o grande potencial que os jogadores do FC Porto têm e se formos práticos e objetivos poderemos conseguir oportunidades para surpreender o adversário. Claro que o favoritismo está do outro lado, mas isso tem de ser expresso dentro de campo», disse Paulo Alves, em conferência de imprensa.



O técnico da equipa poveira garantiu que não fará «mudanças substanciais na equipa» por defrontar os dragões, mas reconheceu que este será «um jogo com características próprias», em que o adversário «não dará hipóteses ao mínimo erro ou desorganização do Varzim».

«Respeitando a maior valia do adversário, não vamos abdicar das nossas armas para seguir em frente. Não teremos o volume de jogo ofensivo que normalmente mostramos, mas quando o tivermos queremos aproveitá-lo sendo objetivos e práticos e deixando uma boa imagem», apontou.



Paulo Alves frisou ainda «estar orgulhoso» do percurso da sua equipa. O Varzim, lembre-se, é sexto classificado da Liga e chegou longe na prova Rainha.

«Temos feito um percurso extraordinário, e desde que temos uma situação diretiva mais estável, perdemos apenas dois dos últimos 16 jogos. Somos uma equipa que trabalha sempre para ganhar e que não faz antijogo», sublinhou.

Luís Pedro, que tem de cumprir suspensão, e Nélson Agra, Rui Coentrão, Willian e George, lesionados, estão indisponíveis.

O Varzim desloca-se este terça-feira ao Dragão, para defrontar o FC Porto, nos quartos de final da Taça de Portugal, numa partida que está agendada para as 18h00.