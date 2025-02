Petit, treinador do Rio Ave, após a vitória sobre o São João de Ver (2-1), nos quartos de final da Taça de Portugal:

«Dou os parabéns ao São João de Ver pelo trajeto que fez nesta Taça de Portugal e aos seus adeptos por terem ajudado à festa do jogo. Já tinha visto um jogo desta equipa e sabia bem as dificuldades que nos podiam criar. É uma equipa com bons princípios.

Nós vínhamos de um jogo desgastante frente ao FC Porto [para a Liga], há poucos dias, e não entrámos bem neste desafio. Demos muito espaço ao adversário, que jogou sempre com mais tranquilidade.

Ainda conseguimos fazer o empate na primeira parte, mas a equipa não teve muito critério. Perdemos muitas vezes a bola.

Na segunda parte melhorámos, fomos mais intensos, e acabámos por ser felizes ao marcar na parte final.

Queríamos muito passar esta eliminatória, conseguimos o objetivo, a agora seja frente ao Gil Vicente ou frente ao Sporting [nas meias-finais], vamos estar preparados.

[O Clayton] Tem sido um jogador muito importante para nós. Está a fazer um bom campeonato, com uma boa média de golos, e esperamos que continue a fazer o seu trabalho e ajudar a equipa.»