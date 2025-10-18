Taça
Há 1h e 11min
Gilberto Vicente e a derrota com o Nacional: «Foi o jogo possível»
Treinador do Rebordelo assume que a equipa teve dificuldades em parar as «bolas nas costas»
Treinador do Rebordelo assume que a equipa teve dificuldades em parar as «bolas nas costas»
Gilberto Vicente, treinador do Rebordelo, em declarações aos jornalistas, após a derrota na receção ao Nacional (3-1), na terceira eliminatória da Taça de Portugal:
«Foi o nosso jogo possível contra uma equipa do patamar maior do futebol nacional. Tivemos muitas dificuldades em conter o ataque e as bolas nas costas da nossa defesa.»
RELACIONADOS
Taça: Rebordelo-Nacional, 1-3 (crónica)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS