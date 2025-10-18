Gilberto Vicente, treinador do Rebordelo, em declarações aos jornalistas, após a derrota na receção ao Nacional (3-1), na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Foi o nosso jogo possível contra uma equipa do patamar maior do futebol nacional. Tivemos muitas dificuldades em conter o ataque e as bolas nas costas da nossa defesa.»

