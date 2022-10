*Afonso Bastos, Diário As Beiras, em serviço especial para o Maisfutebol

Inédito. O O. Hospital está pela primeira vez na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal depois de eliminar o Rio Ave (vitória por 3-2) em jogo decidido no prolongamento. Patrick foi o herói da partida com um golo aos 116m.

Um ambiente de festa no Estádio Municipal de Tábua para receber o primeiro duelo da história entre O. Hospital e Rio Ave. Foi o barulho dos adeptos que foi animando um início algo morno do jogo, com as equipas a respeitarem-se, com muitos duelos a meio campo e com poucas oportunidades.

Os primeiros avisos surgiram com um remate para cada lado, mas os dois muito distantes das balizas dos guarda-redes. Pedro Amaral aos 15m e Yaya Bamba aos 19m, foram os autores.

Com o decorrer do desafio, a formação que viajou de Vila do Conde começou a ter mais iniciativa e aos 25m, eis que chega ao golo inaugural numa bela jogada coletiva. O cruzamento rasteiro é de João Ferreira e Ruiz num remate a colocar a bola no fundo das redes. A bola ainda bateu no poste esquerdo de Alexandre Verdade.

Os oliveirenses não se deixaram abater e aos 31m estiveram mesmo perto de chegar à igualdade. Diogo Castro colocou a bola em Wilson Kenidy e este rematou à malha lateral da baliza defendida por Magrão.

Nas bancadas, os adeptos iam puxando pela inspiração dos jogadores mas o estado do relvado não estava ajudar os intervenientes. O desafio começou a ficar mais físico e o número de cartões amarelos em todo o jogo foi sinónimo disso mesmo.

No regresso do descanso, a equipa da casa apareceu transfigurada. A pressão alta foi criando dificuldades aos vilacondenses que foram segurando o resultado com a boa organização defensiva. As sucessivas bolas paradas (cantos e livre diretos) não iam criando perigo, mas cheirava a golo no Estádio Municipal de Tábua.

Reviravolta em cinco minutos

Foi através dessa subida no terreno, que o O. Hospital colheu os frutos. Perda de bola em zona proibida de um defensor do Rio Ave e Rui Batalha isolado a não perdoar.

Embalados com o golo e com o público, a equipa oliveirense manteve o registo, continuando em busca da reviravolta que chegou passados cinco minutos. Nova perda de bola em zona recuada do Rio Ave, e desta vez Vítor Gomes a travar o isolado Daffe, mas em falta e dentro da área. Na grande penalidade, Rui Batalha voltou a ser frio, colocando os adeptos em êxtase. Bola para um lado e guarda-redes para o outro.

Reação rápida do Rio Ave

A formação que milita na Liga respondeu de imediato e passados três minutos chegou ao empate para a festa dos cerca de 200 adeptos verdes e brancos que se mobilizaram de Vila do Conde até Tábua. Canto no ataque da direita do Rio Ave cobrado por Hernâni e Vítor Gomes a redimir-se com um cabeceamento forte para o fundo das redes, levando assim o jogo para prolongamento.

Patrick foi o herói

No prolongamento, escreveu-se uma das páginas mais bonitas da história do O. Hospital. Um golo de Patrick aos 116m, levantou o estádio. Mais uma infantilidade na construção de jogo do Rio Ave e Patrick isolado a colocar os oliveirenses na 4.ª eliminatória da prova rainha.

----

Ficha de jogo

Estádio Municipal de Tábua

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Sérgio Guelho

O. Hospital: Alexandre Verdade, Pedro Romano (André Fontes,65’), António Alves, Miguel Rodrigues, Diogo Castro, Bruno Carvalho (Patrick, 65’), Yaya Bamba, André Freitas (Samuel Toscas, 105’), Rui Batalha (Pablo, 101’), Wilson Kenidy (Ibrahim, 90’) e Daffe (Sibu, 88’)

Rio Ave: Magrão, Josué Sá (Paulo Vítor, 74’), Miguel Nóbrega (Pantalon, 60’), Patrick William (Samaris, 90’), João Ferreira (Costinha, 74’), Vítor Gomes, Guga, Pedro Amaral, Ukra (Hernâni, 60’), Fábio Ronaldo (Boateng, 74’) e Ruiz

Ao intervalo: 0-1

Marcadores: Ruiz (25’), Rui Batalha (67’ e 72’), Vítor Gomes (75’) e Patrick (116’)

Disciplina: cartão amarelo a Nóbrega (28’), Pedro Romano (35’), Josué (37’), Bruno Carvalho 42’), Patrick William (53’), Fábio Ronaldo (58’), Vítor Gomes (67’), Ruiz (73’), Patrick (98’), Pantalon (98’), André Fontes (101’), Yaya Bamba (102’), Pedro Amaral (102’), Pablo (107’)

Resultado final: 3-2 (após prolongamento)