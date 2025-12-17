Vasco Matos antevê um jogo difícil diante do Sporting para a quinta eliminatória da Taça de Portugal e garante que os jogadores querem dar uma resposta ao desaire frente ao Sp. Braga. O técnico do Santa Clara lamenta ainda o pouco tempo que teve para preparar o encontro desta quinta-feira (18h45):

Abordagem do Santa Clara ao jogo com o Sporting

«Acreditamos que amanhã vamos ter um onze e mais sete jogadores de fora com capacidade de dar uma grande resposta. Obviamente, só o facto de termos este jogo da Taça com o Sporting é um motivo extra de superação e resiliência. Temos de nos focar naquilo que controlamos que é o nosso trabalho e afastarmo-nos das polémicas.»

«Vingança» pelo jogo do Sporting para a Liga?

«Foi um jogo extremamente competitivo. Obviamente, aqueles minutos finais criam emoções com os nervos à flor de pele que, às vezes, nos levam a ter comportamentos que nem sempre são os melhores. Mas depois, mais a frio, acho que temos todos capacidade para superar essas questões. Não queremos polémicas, nem este tipo de situações de vinganças. Queremos jogar o jogo de uma forma séria e honesta, com a nossa identidade. Isso vai estar sempre presente.»

Tempo de preparação para o encontro

«Sentimo-nos prejudicados. Isso é claro. Bastante prejudicados. Mas a partir daí temos de trabalhar, montar a melhor estratégia, escolher os melhores jogadores, os mais frescos para o jogo.»