Santa Clara e Sporting entram em campo esta quinta-feira (18h45), num jogo a contar para os «oitavos» da Taça de Portugal, e Rui Borges está obrigado a fazer alterações no onze leonino, quer por culpa das lesões, quer por culpa das saídas de Diomande e Geny Catamo para a CAN.

Nos Açores, o técnico do Sporting deverá promover a titularidade de João Virgínia na baliza, em detrimento de Rui Silva, tal como tem acontecido nos jogos para as taças. Mais à frente, Fresneda estará no lado direito da defesa, com Mangas a agarrar o lugar do lado esquerdo.

Após ter sido poupado frente ao AVS, Hjulmand também estará de regresso às escolhas iniciais do técnico, com Blopa e Ioannidis a renderem Geny e Luis Suárez, ambos titulares no último fim de semana. Destaque ainda para a ausência de Morita dos convocados, já que o internacional japonês não viajou com a restante comitiva para São Miguel devido a gripe.

Do outro lado, Vasco Matos revelou que vão a jogo os atletas «mais frescos», pelo que o onze pode sofrer algumas alterações ou até mesmo manter a estrutura base dos insulares durante esta temporada.