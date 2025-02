João Cortesão, treinador adjunto do São João de Ver, após a derrota na visita ao Rio Ave (2-1), nos quartos de final da Taça de Portugal:

«Foi ingrato perdermos assim [no último minuto]. Pela qualidade que apresentámos, sobretudo na primeira parte, devíamos ter tido mais critério na aproximação à baliza contrária.

Na segunda parte, faltou-nos alguma capacidade física e não conseguimos condicionar tanto o ataque do Rio Ave. Ainda assim, além de uma bola a poste e uns lances de bola parada não me lembro de mais lances do adversário.

Parece-me que a derrota é injusta, mas temos de dar os parabéns ao Rio Ave.

A nossa equipa também está de parabéns pela personalidade que mostrou em campo. Valida a evolução do nosso trabalho. A Taça foi uma montra para estes jogadores, mas agora temos de nos focar com ainda mais força no nosso campeonato.

O que fizemos pode ter sido uma surpresa para maior das pessoas, e estamos orgulhosos disso, mas não nos chega. Queríamos ter ganho.»