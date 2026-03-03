Francesco Farioli, em declarações na flash interview da RTP, após a vitória do Sporting sobre o FC Porto por 1-0, na primeira mão das «meias» da Taça de Portugal:

Análise à derrota contra o Sporting

«É a primeira mão, eles estão em vantagem, mas vamos ter o segundo jogo em casa. Vamos prepararmo-nos, agora temos muitos outros jogos pela frente antes desse. Uma série de remates levou até um penálti que é claro, não há nada a dizer. Fiz duas substituições forçadas. Uma para o Alberto, graças ao cartão amarelo que vê, num lance que nem falta era, e a do Bednarek, que tem ir ao hospital fazer exames porque tem um problema na costela. Essa situação é causada por um toque de um jogador do Sporting, as imagens são claras, o que a Liga precisa de fazer é muito claro. Acabamos o jogo com o Pepê e o Rosario na defesa a quatro. Defrontamos a equipa com mais golos na Liga, mas contra nós só tiveram um autogolo e dois penáltis.»

Lesão de Bednarek e «agressão» de Suárez...

«Acho que o toque no Bednarek serviu apenas para criar danos físicos no jogador, (Suárez) devia ter visto cartão vermelho e ficava uns jogos em casa. Há gestos que são inacreditáveis, é engraçado tudo isto, até porque devíamos estar a jogar contra o Santa Clara ou o AVS. Não há espaço para interpretação. Dar a possibilidade ao Hjulmand, que é um grande jogador, estar em cima do árbitro em todos os momentos, é embaraçoso de ver. É o que é. Ainda temos muitas oportunidades pela frente. Há que virar a página e preparar o jogo do Benfica.»

Importância do «Clássico» no Estádio da Luz

«É um jogo importante, estamos no início de março e ainda há muitos pontos por disputar. Nada mais do que um jogo muito importante, há três candidatos ao título e muitos jogos para disputar.»