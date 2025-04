Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória sobre o Rio Ave (2-1), na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[Biel não jogava há muito tempo] O Biel é opção, tem treinado bem e crescido muito. Não tem tido grande oportunidades, entrou muito bem, tem uma tomada de decisão muito refinada, mas joga numa posição onde temos jogadores importantes e numa fase boa, como Geny ou Trincão. Tem sido um miúdo incrível no treino, aplica-se e tenta ouvir. Triste porque às vezes não lhe posso dar mais minutos, porque ele merece. Mas tem dado uma resposta muito boa.»

«[Foi o primeiro jogo que Quenda não jogou esta época] É importante descansar toda a gente. Não olho para a idade dele, tem dado muito. Foi opção.»

«[Este seria um jogo para Harder ter mais minutos por tudo o que se passou nos últimos tempos?] O que é que aconteceu nos últimos tempos? É um miúdo que tem um potencial enorme, mas tem o melhor jogador do campeonato português e, se calhar, o mais pretendido na Europa na posição ele. Tem aproveitado os minutos, sabe o carinho e confiança que temos por ele, acreditamos nele. Dá resposta, responde em cinco ou 30 minutos. Tem o melhor avançado da Europa na posição dele.»