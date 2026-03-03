Maxi Araújo: «FC Porto? Esperemos que esta derrota os afete...»
Uruguaio aborda triunfo do Sporting na primeira mão das «meias» da Taça de Portugal
Maxi Araújo, em declarações na flash interview da RTP, após a vitória do Sporting sobre o FC Porto por 1-0, na primeira mão das «meias» da Taça de Portugal:
Análise à vitória sobre o FC Porto
«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, sobretudo a nível físico. Individual e coletivamente, o FC Porto tem grandes jogadores, é uma das melhores equipas. Conseguimos a vitória que era o nosso objetivo.»
Duelo particular com William Gomes...
«É um jogador com muito talento, com muito um contra um. A nível individual fiz um grande trabalho, tive muita ajuda do Morita e do João Simões. Estive muito bem e é para isso que trabalho todos os dias.»
Efeitos do resultado em Sporting e FC Porto?
«Não sabemos se os vai afetar, esperemos que sim. Esta é uma competição diferente, o importante era ganhar, ficar em vantagem na eliminatória e chegar ao Sp. Braga muito bem, que é o importante. Quem joga com a camisola do Sporting tem de dar o máximo. O cansaço é mental, como diz o mister.»