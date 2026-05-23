Rui Borges assegura que, no Sporting, todos estão «identificados» com o que é necessário para a próxima temporada. O técnico dos leões mostra-se triste pelas saídas de Morita e Quenda, mas refere que as saídas e entradas são normais no futebol:

Abordagem do Sporting ao mercado

«Podemos falar do Zalazar, de resto é a vossa parte. O mercado acontece todos os dias e isso faz parte do futebol. Vocês metem mais de meia equipa fora do Sporting e outra meia equipa dentro. Esqueçam isso. Uma coisa é certa, tudo aqui é feito com rigor e comunicação, estamos identificados com o que precisamos para a próxima época. O clube, em todos os aspetos, está a ser fantástico.»

Saídas e entradas no plantel leonino...

«Gostava que o Morita não fosse, que o Quenda não fosse. Fico feliz por vê-los ligados a grandes clubes, é sinal de valorização individual dentro de um coletivo que foi muito bom durante toda a época. É bom para nós treinadores sentir que ajudamos os atletas a ser valorizados e os clubes a valorizar os ativos. Gosto muito de todos eles e não queria perder nenhum, mas sou muito frio nesse aspeto. Para sair uns, têm de entrar outros. Os jogadores e treinadores passam, mas o Sporting será sempre Sporting.»

Último jogo de Hjulmand pelo Sporting?

«É um jogador que tem contrato com o clube. Estava a chatear-me para se apresentar dois dias à frente. É jogador do Sporting e conto com ele. Vamos ver o que o mercado dita. Se ele ficar, fico feliz, se não continuar, é o futebol. Gosto muito dele, é um grande líder e deu sempre a cara pelo grupo. Isso é muito importante. Precisamos cada vez mais desses líderes dentro do balneário.»