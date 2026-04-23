Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após o empate (0-0) na visita ao FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O técnico leonino abordou a corrida ao título e lamentou as recentes lesões na equipa.

Cansaço físico das equipas

«As dificuldades vão ser para todos. Quanto mais vamos encurtando o campeonato a exigência é cada vez maior. O preço dos pontos está inflacionado para toda a gente, com a guerra inflaciona tudo, infelizmente. Vai haver momentos que vamos jogar bem e outros não tão bem, faz parte, estamos na reta final do campeonato, há contratempos que acontecem a todos e temos de lutar com isso e dar o melhor.»

Impacto desta eliminatória no desfecho do campeonato

«Não sei responder, falo pela minha equipa e a preocupação é recuperá-los. Este mês foi fora do normal pela quantidade de jogos e pela exigência de jogos seguidos, contra os adversários que tivemos e pelas lesões que não controlamos. São traumáticas, que acontecem no jogo e têm acontecido muito esta época, algo que não conseguimos gerir. Isso deixa-me frustrado, em alguns momentos poderíamos controlar, mas a grande parte não conseguimos e condicionou-nos em alguns momentos. O espírito da equipa tem sido fantástico e tenho um orgulho imenso em ser treinador destes jogadores.»