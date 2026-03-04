André Villas-Boas deixou claro, no fim do «Clássico» desta terça-feira, que o FC Porto vai apresentar uma queixa contra Luis Suárez, na sequência de um gesto de «roubo» feito pelo jogador para uma das câmeras, já nos minutos finais do primeiro tempo.

Em declarações aos jornalistas, o presidente dos azuis e brancos comparou este episódio a um outro, que teve como protagonista o próprio André Villas-Boas, e que resultou numa suspensão de quatro jogos, sanção que o dirigente espera ser aplicada ao avançado colombiano.

«Enquanto treinador na China, levei quatro jogos de suspensão por fazer um gesto igual ao do Suárez. O Suárez chamou ladrão, com gestos, de forma clara e para todas as televisões, ao árbitro Cláudio Pereira. Quero saber se o Suárez também vai levar quatro jogos de suspensão, ou se o campeonato português pode ser comparado ao chinês», refere.

Ora, é importante ter em conta que apesar da Taça de Portugal ser uma competição da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), aplica-se o regulamento disciplinar da Liga aos jogadores. Assim sendo, o que é que diz afinal o regulamento?

Se olharmos para o artigo 158.º, que fala em «injúrias e ofensas à reputação», é referido que um jogador que use expressões «ou faça gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro» é punido com uma suspensão que pode ir de um a quatro jogos, caso sejam dirigidas à equipa de arbitragem. Recorde-se que, na época de 2013/14, um gesto de Enzo Pérez, semelhante ao de Luis Suárez, fez com que acabasse suspenso por apenas um jogo.

Leia aqui o artigo 158.º do regulamento na íntegra:

«Os jogadores que usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de carácter injurioso, difamatório ou grosseiro são punidos: a) no caso de expressões dirigidas contra a equipa de arbitragem, com a sanção de suspensão a fixar entre o mínimo de um e o máximo de quatro jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 15 UC e o máximo de 75 UC»