Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV depois da vitória [3-0] frente ao Marinhense a contra para a Taça de Portugal.

O Sporting cumpriu com a exigência

«A equipa cumpriu, foram todos exigentes com eles mesmos. Um jogo dentro daquilo que eram as características, uma equipa com bloco baixo. Sabíamos que íamos ter várias oportunidades de golo, que foi o que aconteceu um bocadinho mais até na primeira parte. Várias situações de finalização, várias situações na vareja do Marinhense. Bateram-se muito bem e dar mérito também à organização, ao crer. Muito bem organizados, muito bem comprometidos com aquilo que era a exigência também de jogo, de jogar contra o campeão nacional. Por isso, dentro daquilo que nós pedimos, dentro daquilo que nós exigimos, a equipa foi séria, muito dinâmica, a tentar fazer, a meter velocidade no jogo. Não houve ninguém que esteve abaixo da expectativa, toda a gente ligada no jogo. Por isso, feliz pelo compromisso de todos eles. Mesmo da malta que entrou, entrou com um compromisso igual aos que estavam dentro do campo. Por isso, deixou-me feliz, fizemos o nosso trabalho.»

Blopa trazia coisas diferentes

«Não, talvez os primeiros lances que tivemos ali, tínhamos de ter aparecido com mais gente na área, porque tivemos três/quatro lances do Blopa muito bem na largura. E nós chegámos com pouca gente e tínhamos de chegar com mais gente, porque com uma equipa com bloco baixo, era natural que ia haver cruzamentos. O Blopa dava-nos isso, nós sabíamos aquilo que o miúdo nos podia dar também no jogo, e foi um bocado isso, e estava-nos a faltar mais chegada, mais acreditar. Mesmo o próprio Mangas, faltava-nos acreditar um bocadinho mais nessas situações. De resto, a equipa estava dinâmica, estava a tentar fazer o jogo, não se estava a esconder, não estava a deixar entrar o jogo em modo lento. Tentámos sempre ser dinâmicos, a puxar uns pelos outros, por isso estava contente com aquilo que a equipa estava a produzir.»

Do outro lado iam «dar a vida» por cada corte

«Quem não consegue dar a resposta com o Marinhense, não pode dar a resposta com o Brugge. Por isso a equipa mostrou acima de tudo essa capacidade de estar ligada em todos os momentos, seja quem for o adversário. Por isso, não falámos sequer disso, falámos sim daquilo que era respeitar o adversário que íamos enfrentar hoje. Estamos dentro de uma eliminatória que queríamos muito passar, somos detentores deste título e queremos lutar por isso. Um adversário diferente, de escalão inferior, eu disse isso ontem, já tive do outro lado e sei bem o quão a gente cresce contra as grandes equipas, o que a gente acredita e luta e dá mais qualquer coisa num corte, numa corrida. Passou um bocadinho por aí o discurso, nós sabemos que não têm tanta qualidade como nós, é certo. Nós temos de ser honestos nesse sentido, mas estão 11 rapazes que vão correr muito e que vão dar a vida por cada corte, por cada remate, bloquear cada remate, que foi isso que fizeram. Por isso, mérito também do adversário ir tentando adiar o golo, e mérito também nosso de mantermos-nos fieis, tranquilos e saber que tínhamos de ser muito dinâmicos e não facilitar, e a equipa não facilitou.»