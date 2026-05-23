Rui Borges confirma que Fotis Ioannidis não vai ser opção para a final da Taça de Portugal, ainda que esteja «100 por cento» recuperado. O técnico aborda também a presença de diversos jogadores do Sporting no Mundial, ainda que Pedro Gonçalves não seja um deles:

Ioannidis fora das opções para a Taça

«Não está apto para o jogo. Está 100 por cento recuperado, mas ainda não integrou o treino de forma total. Por tudo o que foi a paragem, o melhor foi não ativar a utilização dele. Acredito que vai começar a época a 100 por cento e isso será importante para ele e para nós.»

Sporting com diversos jogadores no Mundial...

«De alguma forma valoriza o trabalho que tem existido no Sporting, não apenas com o Rui Borges, mas ao longo dos anos. Isso deixa-nos muito felizes, treinadores e clube. Tudo faremos para que seja uma sequência e olhar para o que é nosso, valorizando-o da melhor maneira. Fico triste porque queria que tivesse mais gente. O Pote merecia, o Edu também é um caso que vale a pena estar atento, porque tem feito uma época fantástica. Acima de tudo a valorização do jogador português e isso deixa-me feliz.»

Acesso direto à Liga dos Campeões

«Acredito que a comunicação é difícil, hoje em dia. Os jogadores não estão preocupados com o acesso direto à Champions, mas sim preocupados com o jogo que estamos a disputar. Queremos continuar com um troféu que é nosso e no fim do jogo a informação pode passar de uma forma mais limpa.»