«Mundial? O Pote merecia, o Edu também é um caso que vale a pena estar atento»
Técnico fala sobre os diversos «leões» que vão marcar presença no Mundial
Técnico fala sobre os diversos «leões» que vão marcar presença no Mundial
Rui Borges confirma que Fotis Ioannidis não vai ser opção para a final da Taça de Portugal, ainda que esteja «100 por cento» recuperado. O técnico aborda também a presença de diversos jogadores do Sporting no Mundial, ainda que Pedro Gonçalves não seja um deles:
Ioannidis fora das opções para a Taça
«Não está apto para o jogo. Está 100 por cento recuperado, mas ainda não integrou o treino de forma total. Por tudo o que foi a paragem, o melhor foi não ativar a utilização dele. Acredito que vai começar a época a 100 por cento e isso será importante para ele e para nós.»
Sporting com diversos jogadores no Mundial...
«De alguma forma valoriza o trabalho que tem existido no Sporting, não apenas com o Rui Borges, mas ao longo dos anos. Isso deixa-nos muito felizes, treinadores e clube. Tudo faremos para que seja uma sequência e olhar para o que é nosso, valorizando-o da melhor maneira. Fico triste porque queria que tivesse mais gente. O Pote merecia, o Edu também é um caso que vale a pena estar atento, porque tem feito uma época fantástica. Acima de tudo a valorização do jogador português e isso deixa-me feliz.»
Acesso direto à Liga dos Campeões
«Acredito que a comunicação é difícil, hoje em dia. Os jogadores não estão preocupados com o acesso direto à Champions, mas sim preocupados com o jogo que estamos a disputar. Queremos continuar com um troféu que é nosso e no fim do jogo a informação pode passar de uma forma mais limpa.»