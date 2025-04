Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória sobre o Rio Ave (2-1), na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[Sporting entrou com muita seriedade, até pelo onze que apresentou, com o regresso de Pote] O Pote… é importante dar-lhe tempo de jogo, podíamos dar-lhe esse conforto, vínhamos de 2-0 e ele está a precisar de minutos e confiança por tudo o que é e pelo que os colegas sentem que pode dar à equipa nesta reta final. Ele sabe que acreditamos muito nisso. Notou-se que ainda lhe falta confiança, no final estava cansado, mas percebe-se a inteligência dele, o que dá em zonas interiores e com pensamento rápido. Vai ajudar nesta reta final.»

«[Dizia que estava a ser injusto com Esgaio, apostou nele e até errou no lance do golo] Ele merece, trabalha imenso. Treina lá e merece pelo que é capaz de produzir, pela resposta que dá e pelo que é para o grupo. É dos jogadores mais competitivos que temos. Merece, entrou mais tempo porque o Zeno [Debast] estava cansado, ele tinha dito ao intervalo que se estava a sentir mais cansado.»