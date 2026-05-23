Rui Borges garante que o Sporting é «merecedor» de estar na final da Taça de Portugal, mas que nada está feito. O técnico dos leões fala num Torreense com uma motivação «fora do normal» e espera dificuldades frente ao conjunto orientado por Luís Tralhão:

Torreense a jogar em «duas frentes» ao mesmo tempo

«Metia os melhores a jogar na final. Estão a lutar pela subida de divisão, mas são jogos que o mister Luís Tralhão não tem de motivar os jogadores. Não vai haver cansaço. Se no início da época dissessem aos jogadores do Torreense que iam disputar a subida de divisão e a final da Taça, eles assinavam de certeza. Acredito que, independentemente de quem jogar, vai ter uma motivação para lá do normal. Vai dificultar a nossa tarefa e temos de ser muito sérios. Nos últimos sete jogos, tem sete jogos sem perder. É uma equipa que tem muita qualidade em termos de duelos e defensivamente. Temos de estar muito concentrados nos comportamentos individuais e coletivos.»

Favoritismo do Sporting na final

«Temos de ser sérios e não entrar em facilitismos. Vivemos com a pressão de ganhar e sermos melhores. É uma boa pressão, que todos queremos e assumimos. Essa pressão é boa e positiva. É uma final e ambas as equipas tiveram os seus méritos. Passei por todos os escalões e sei o que é o sonho de jogar a final no Jamor, disputar jogos com grandes equipas na Taça de Portugal e sei o quão motivados eles estão. Sei quais são as dificuldades que as equipas criam às “favoritas”. O Torreense está a disputar o acesso à Liga e está a bater-se muito bem com o Casa Pia. É um jogo especial, com muita festa, mas não ganhámos nada e temos de ser sérios.»

Sporting «merece» vencer a Taça?

«A justiça é relativa. Depende da forma que olhamos para ela. O grupo é merecedor de estar nesta final, de lutar pelo troféu e vencê-lo. Temos de fazer muito para o vencer. Há que o mostrar dentro do campo, contra uma equipa que vai dar a vida, num momento histórico para o clube e para os atletas. Temos de estar preparados para a exigência do jogo. Tem demonstrado a qualidade ao longo da época, fê-lo esta semana contra uma equipa da Liga. Não foram aqueles 15 dias que ditam a nossa época. A época foi fantástica em termos das competições que estamos inseridos. Não fomos campeões que era o nosso grande objetivo, mas temos de fazer de tudo para conseguir o segundo maior troféu do nosso país.»