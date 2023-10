O Sporting «eticamente considera não fazer sentido doar receitas» de jogos aos adversários, para manter a «transparência no futebol». É esta a resposta do clube relativamente à questão levantada pelo Olivais e Moscavide, adversário dos leões na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

«O Sporting luta pela transparência no futebol. Ainda que, historicamente, seja uma prática habitual, eticamente considera não fazer sentido doar receitas a equipas com que vai competir, independentemente dos valores envolvidos», frisa o clube, de acordo com uma fonte oficial contactada pela Agência Lusa.

O Olivais e Moscavide, da distrital de Lisboa, vai receber o Sporting no Estádio José Gomes, na Amadora: «Combate uma ideia, que infelizmente se perpetua, de que o apoio financeiro a clubes mais pequenos serve o propósito de conferir vantagem aos clubes maiores, sobretudo a realização de jogos em estádios com condições mais favoráveis aos ‘grandes’».

Para o Sporting esta «é uma questão de integridade e de defesa dos seus adversários», sentenciou a fonte do clube verde e branco.