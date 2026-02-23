O Sporting vai colocar à venda, a partir das 10h desta terça-feira, os bilhetes para a primeira mão das «meias» da Taça de Portugal.

Nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, os ingressos exclusivos para os sócios têm um preço inicial de nove euros e poderão ser adquiridos mediante os anos de cada um dos sócios. A venda começa nos associados há 75 ou mais anos, pelo que os restantes sócios (com admissão até 31 de janeiro) só poderão adquirir bilhetes a partir de 26 de fevereiro.

Recorde-se que o encontro está marcado para 3 de março, a partir das 20h45, no recinto dos leões.