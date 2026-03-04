Frederico Varandas destaca as diferenças entre a forma como o FC Porto recebeu o Sporting no Estádio do Dragão e vice-versa, assim como fala sobre a queixa dos azuis e brancos pelo gesto de «roubo» de Luis Suárez. O presidente leonino garante que os azuis e brancos jogam muito pouco e que André Villas-Boas está com medo que a equipa não tenha «o que é preciso» para ser campeã:

Forma com o FC Porto foi recebido em Alvalade

«Quero dar uma palavra aos adeptos do Sporting, porque foi um Clássico transmitido para todo o mundo, em que demos uma demonstração de como se recebe um rival. Não houve fogo de artifício, os jogadores do FC Porto dormiram e dormiram muito bem, espero eu, porque é de inteira justiça, todo o staff do FC Porto foi tratado com dignidade. Mais uma vez, independentemente de quem ganha e quem perde, mostrámos que somos Sporting e que somos muito diferentes desta gente. Isto é muito importante para nós. O Sporting é bicampeão, tem a dobradinha, ganhou três campeonatos em cinco anos, mas o que mais me orgulha é desta maneira como o Sporting é.»

Queixa do FC Porto a gesto de Luís Suárez...

«Vou ter de falar muito do presidente do FC Porto. Ele foi treinador, fez "N" conferências de imprensa e há uma regra de respeito: quando o treinador está a fazer a conferência de imprensa, não se interrompe. Mas sabe qual é o problema? Eles não querem ouvir, querem construir uma narrativa. Agora vamos fazer de bode expiatório o Luis Suárez. Sabem porquê? Porque eu vejo o presidente do FC Porto com muito medo. Ele foi treinador, olha para o campo e vê o mesmo que eu vejo, e acha que a sua equipa não chega lá para ser campeã. Não chega! Este é o medo dele, jogam pouco, jogam muito pouco. Então metem um processo ao Hjulmand por causa do jogo com o AVS, fazem queixa do Luis Suárez, até o treinador de andebol já levou um processo-crime. É esta a narrativa do FC Porto. Vejo uma equipa que lidera o campeonato e parece que nem lidera o campeonato. Estão com muito medo. Ouvi-o a dizer que esteve na China, um país verdadeiramente democrático, e que lá apanhou quatro jogos de castigo. Perguntaram-lhe se na China colocava vídeos a condicionar árbitros? Se calhar levava 40 jogos de suspensão.»

FC Porto não consegue ganhar onze contra onze

«E sabem porque é que já está a falar em jogos de suspensão? Porque ele tem medo que o Suárez continue a jogar. Porque o Suárez joga muito. Faz muitos golos e é uma chatice. Quando um presidente sente que a sua equipa é forte e que vai ser campeã, não precisa de fazer isto. Mas ele tem medo. Tem muito medo, muito medo. Ele sabe que não consegue disputar os campeonatos jogando onze contra onze com os nossos jogadores. Por isso está a tentar castigá-los. Porque tem medo. É cobarde»